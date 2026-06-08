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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradl minimálně dvanáckrát

Parfémy, šampony, gely, elektrokoloběžka i motocykl, škoda přesáhla 100 000 korun. 

Osmnáctiletého muže obvinili českobudějovičtí policisté ze spáchání přečinu krádeže. Mladík kradl na území krajského města během dubna a května minimálně ve dvanácti případech. Jeho "nejoblíbenějším" místem se jednoznačně staly drogerie. Ukradl v nich více jak dvanáct kusů parfémů, šampony, gely na vlasy i několik sad štětců na líčení. V půlce května pak z kolostavu v ulici Pekárenská ukradl elektrokoloběžku a na Sokolském ostrově jízdní kolo. Jeho pozornosti neutekla například ani elektronická cigareta z prodejního stánku v jednom nákupním centru v Českých  Budějovicích a odnesl si i plastový košík z prodejny se smíšeným zbožím. Škoda způsobená krádežemi přesáhla 100 000 korun. Mladý muž by měl před soudem stanout do dvou týdnů. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov,cz
8. června 2026

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