Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradl čokoládová vajíčka

České Budějovice - Snad za to stála, jelikož ho tato krádež může poslat znovu za mříže.

Do dvou týdnů by před soudem měl stanout třicetiletý muž, který v uterý zašel do jednoho z obchodů s potravinami v krajském městě a v jeho kapsách skončila dvě čokoládová vajíčka v hodnotě necelých sto korun. Muže si však všimla ostraha obchodu a z něj už neodešel. Policistům není neznámý. Za majetkovou trestnou činnost byl v minulosti odsouzen a potrestán. Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

17. července 2025

