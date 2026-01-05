Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Krádeží v obchodech se dopouštěl opakovaně
Způsobil škodu přibližně 80 tisíc a skončil ve vazbě.
Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiatřicetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.
Obviněný muž měl od konce října do konce prosince loňského roku nejméně ve čtrnácti případech vstoupit do různých obchodů na Karlovarsku, kde se dopouštěl krádeží. Jednalo se o různé nákupní domy, obchody s oblečením či drogerie.
První krádeže se měl dopustit v pondělí 27. října loňského roku, kdy z regálu odcizil několik kusů zubních past a odešel, aniž by za zboží zaplatil. Takto měl postupovat i v dalších případech, kdy odcizil například různé potraviny, lahve s alkoholem či několik parfémů. Obchody navštěvoval v ranních hodinách, odpoledne nebo také ve večerních hodinách. Poslední krádeže se muž dopustil v úterý 30. prosince kolem dvacáté hodiny. Poté, co vstoupil do prodejny v Karlových Varech, vzal z regálu čtyři různé druhy parfémů. S těmi následně z prodejny bez zaplacení odešel.
Třiatřicetiletý muž měl způsobit škodu přibližně 80 tisíc korun.
Skončil ve vazbě.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.
nprap. Jan Bílek
5.1.2026