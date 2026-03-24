Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Krádeží elektřiny vznikla škoda přesahující půl milionu
Majitelka domu měla tři roky odebírat elektřinu „načerno“.
Škodu přesahující půl milionu korun měla podle informací zjištěných prověřováním způsobit neoprávněným odběrem elektřiny žena z Chomutova.
Takzvaný „černý“ odběr zjistil technik pracující pro distribuční společnost při kontrole odběrného místa, v tomto případě rodinného domu. Zmíněný pracovník zjistil v hlavní domovní skříni vodič, který neprocházel měřenou částí, tedy elektroměrem. Tento vodič, který byl v době kontroly pod napětím, byl otvorem v zadní stěně domovní skříně vyveden do domu, kde byl napojen na elektrickou instalaci. Elektroměr tak nezaznamenával spotřebu elektřiny vedenou tímto připojením. Hodnoty, naměřené při kontrole v tomto elektroměru byly téměř nulové a neodpovídaly elektrospotřebičům zapojeným v domě.
Jakmile technik zjistil nesrovnalosti a pojal podezření na „černý“ odběr, přivolal na místo policisty. Bylo provedeno ohledání místa včetně dokumentace elektrických spotřebičů a policisté věc začali prověřovat pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Po zjištění relevantních informací vyšetřovatel zahájil trestní stíhání majitelky domu, kterou obvinil ze spáchání trestného činu krádeže. V případě prokázání viny u soudu hrozí obviněné s ohledem na výši způsobené škody uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku až do pěti let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
24. března 2026