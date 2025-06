Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Krádeže vloupáním napříč krajem, odcizené vozidlo i motocykl

Novojičínsko - padla obvinění...

Vyhodnocení kamerových záznamů, zajištěných stop, včetně DNA, ale také operativní činnost, to vše dovedlo novojičínské kriminalisty ke konkrétním osobám, které měly páchat majetkovou trestnou činnost napříč naším krajem. V jejich síti tak uvízl 27letý muž, který má mít na svědomí od začátku roku do konce dubna hned devět skutků krádeží vloupání. V některých případech měli být jeho spolupachateli další dva muži (ve věku 27 a 24 let). Také Ti skončili v hledáčku kriminalistů a po zadržení byli všichni tři obviněni.

Jejich objektem zájmu byly především prodejny potravin, ale také objekt firmy, restaurace či garáž, a to na Novojičínsku, Ostravsku, Opavsku a v jednom případě i na Přerovsku. Do prodejen se měli dostávat většinou po vypáčení dveří a poté si odnášet především cigarety, stírací losy, neopovrhli však ani čokoládami. Při vloupání do jedné z firem na Novojičínsku měli odcizit kromě notebooku, tiskárny a finanční hotovosti také klíče od dodávkového vozidla. Na stole pak měl jeden z mužů nechat vzkaz s poděkováním. Dodávku poté měli nalézt na parkovišti, zmocnit se jí a odjet i s lupem. Auto pak měli využívat a jezdit s ním i na další místa vloupání. V jiném případě měli odcizit také zaparkovaný motocykl. Na Opavsku se měli přes okno otevřené na ventilaci dostat do garáže a odtud si odvézt jízdní kolo a notebook. V posledním případě měli zavítat až na Přerovsko a z objektu restaurace odcizit uschovanou tržbu a číšnický flek.

Celková škoda způsobená odcizením věcí se vyšplhala na částku přes 530 tisíc korun. Škoda poškozením pak přesáhla 130 tisíc korun. Odcizené vozidlo se podařilo vypátrat policistům v Ostravě zaparkované na vyhrazeném parkovišti pro invalidy. Nalézt se podařilo také motocykl. Obě věci tak mohly být vráceny svým majitelům.

Kriminalisté všechny tři muže obvinili z přečinu krádeže, dva z nich také z přečinu poškození cizí věci. Obvinění se ke skutkům doznali, odcizené věci měli prodat náhodným lidem, částku si pak rozdělit a peníze použít pro své potřeby. Všichni mají za sebou již trestní minulost, v případě odsouzení jim hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Policisté doporučují majitelům zajistit si své objekty a provozovny proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi či kamerovými systémy se záznamem. Okna v domech i garážích při odchodu zavírejte, otevřená ventilace může být lákadlem pro zloděje.

