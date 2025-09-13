Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádeže ve městě
Kriminalisté uplatnili velmi dobrou a místní znalost.
Rozsáhlou trestnou činnost 43letého muže z krajského města vyšetřují kriminalisté z oddělení obecné kriminality. Dle zjištěných a prokázaných skutečností se během dvou letních týdnů na přelomu července a srpna, nejméně v 13 případech vloupal do zaparkovaných motorových vozidel v mikroregionu Českobudějovicko. Uvnitř motorových vozidel různých značek kradl v podstatě vše, co nalezl, ať se jednalo o drobnou kancelářskou či domácí elektroniku, finanční prostředky, dílenské nářadí a nepohrdl ani dámskou kosmetikou. V jednom případě si přivlastnil i kompletní rybářské náčiní s příslušenstvím.
Jednotlivé případy řešili policisté základních útvarů v Českých Budějovicích a Hluboké nad Vltavou, kdy po zajištění veškeré dokumentace předali případy svým kolegům z kriminální policie. Koncem týdne si podezřelý muž převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinů krádež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jeho stíhání je vedeno ve vazbě.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
13. září 2025