Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádeže v prodejně
Jako zaměstnanec využila znalosti prostředí.
Českobudějovičtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality zahájili trestní stíhání 51leté ženy z krajského města pro rozsáhlou trestnou činnost v jednom z obchodních řetězců, kde byla zaměstnána. Během několika dubnových dnů sama postupně zcizila různé potraviny a drogistické zboží nebo je známé osobě neúčtovala na pokladně. Důkladnou evidencí dodaného zboží do skladu prodejny a prodaných produktů, byla prokázána škoda ve výši za bezmála 24 000 korun.
Žena svým jednáním naplnila znaky skutkové podstaty přečinu krádež, kdy její trestní stíhání je vedeno na svobodě.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
1. října 2025