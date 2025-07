Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krádeže v domech se škodou přes 300 tisíc korun

TEPLICKO - Během pár dní se podařilo zloděje vypátrat.

Během dvou týdnů došlo v Krupce ke dvěma vloupáním do rodinných domů. V prvním případě někdo poškodil balkonové dveře a vnikl dovnitř. Z garáže pak zmizel přívěsný vozík, do kterého si tehdy neznámí pachatelé naložili různé nářadí, jako zahradní nůžky, sekyru, benzinovou sekačku, křovinořez, motorovou pilu a další věci. Majitelům vznikla škoda přes 100 tisíc korun. O pár dní později se podobný případ stal o pár ulic dál. V tomto případě někdo poškodil okno a vnikl do domu, kde odcizil zlaté šperky, mobil, notebook, tablet a další cenné věci, vše v hodnotě přes 170 tisíc korun. Na místech krádeží policisté zajistili několik daktyloskopických a biologických stop. Spolu s dalším šetřením a vyhodnocením kamerových záznamů se podařilo vypátrat dva podezřelé. Jsou jimi dva mladíci ve věku 23 a 26 let, kteří již byli za krádeže několikrát řešeni. Nyní jim přibylo další obvinění z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Některé odcizené věci se podařilo nalézt a byly navráceny zpět majitelům.

21. července 2025

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

