Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Krádeže parfémů i jízda autobusem bez oprávnění
Případ, o kterém jsme veřejnost informovali na konci loňského roku, má další pokračování.
Tehdy 35letý muž neoprávněně užil zaparkovaný autobus, se kterým následně poškodil několik zaparkovaných vozidel. Navíc usedl za volant i přesto, že měl platnou blokaci řidičského oprávnění, a orientační test u něj prokázal přítomnost návykových látek. U sebe měl rovněž zboží pocházející z trestné činnosti.
Tím ale jeho protiprávní jednání zdaleka neskončilo. Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed mu nyní sdělili podezření ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže. Podle dosud zjištěných skutečností se měl v průběhu necelých dvou měsíců opakovaně dopouštět krádeží v různých částech Plzně.
Od 2. prosince loňského roku do 26. ledna letošního roku měl muž spáchat celkem jedenáct krádeží. Zaměřoval se především na drogerie, odkud si měl odnášet hlavně parfémy. Hodnota těchto výrobků se vyšplhala na téměř 15 tisíc korun. Nevyhýbal se však ani obchodům s potravinami, kde kradl zejména alkohol a konzervy.
Jeho jednání bylo vždy stejné. Zboží ukryl pod oděv a prodejnu opustil bez zaplacení. Poškozeným společnostem tak způsobil celkovou škodu, která přesáhla 16 tisíc korun.
Díky důsledné a pečlivé práci plzeňských policistů se tak podařilo tyto skutky, které má mít tento muž na svědomí, objasnit.
por. Michaela Raindlová
4. února 2026