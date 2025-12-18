Policie České republiky  

Policie České republiky

Královéhradecký kraj

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádeže lešení na Novopacku objasněny

Kriminalisté ukončili vyšetřování. 

Policisté z oddělení obecné kriminality v Jičíně v uplynulých dnech podali návrh na podání obžaloby proti 23letému muži, kterého viní z opakovaných krádeží stavebního lešení v okolí Nové Paky.

Podle zjištění kriminalistů měl muž v průběhu letních měsíců v pěti případech odcizit od rozestavěných domů či novostaveb kompletní kostky i části lešení, včetně stojek, podélníků, příčníků i podlážek. Lešení z místa krádeže odvážel půjčeným vozidlem. Celková způsobená škoda přesáhla částku 160 tisíc korun.

Muž byl již v nedávné době odsouzen za jinou trestnou činnost, včetně té majetkové, a v současné době se nachází v „podmínce“. V případě pravomocného odsouzení mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

18. prosince 2025
por. Mgr. Martin Stránský

