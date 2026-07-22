Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádeže a úvěrový podvod
Takřka čtyřicátník má na svědomí škodu za více jak dva miliony.
Českobudějovičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v pondělí zahájili trestní stíhání 39letého muže z Českobudějovicka pro naplnění skutkové podstaty zločinu krádež a přečinu úvěrový podvod. Svých skutků se měl pravděpodobně dopouštět od počátku srpna roku 2024 do konce června loňského roku, kdy v noční době postupně zcizoval kovové koleje sloužící k zastřešování bazénů v různých délkách, které postupně odevzdával do sběrných surovin a získané peníze použil pro svou potřebu. Firmě tím způsobil škodu za více jak 2 065 000 korun.
Dále v srpnu loňského roku uzavřel v jedné nebankovní společnosti úvěrovou smlouvu na poskytnutí finanční hotovosti v řádech desítek tisíců korun, kdy ve smlouvě uvedl nepravdivé údaje. Získané peníze použil pro svou potřebu. Společnosti uhradil pouze dvě splátky, zbytek dlužné částky do současné doby nesplatil, kdy způsobil škodu převyšující 17 000 korun.
Jeho stíhání je vedeno na svobodě.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. července 2026