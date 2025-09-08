Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádeže
Recidivista byl opět zadržen policisty.
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory koncem minulého týdne realizovali trestnou činnost 31letého muže z Jihočeského kraje, který na přelomu srpna a září vnikl do motorových vozidel a objektu v Českých Budějovicích.
Nejprve se zaměřil na zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Superb, kde odcizil klíče, karty a dioptrické brýle. Poté se přesunul do bytové jednotky, kde zcizil kancelářskou elektroniku a dámskou kabelkou s příslušenstvím. V neposlední řadě se opět zaměřil na zaparkované motorové vozidlo tovární značky Fiat Ducato, kde doslovně „sebral, co našel – příruční tašku s příslušenstvím.
Celkem byla způsobená škoda vyčíslena na více než 38 000 korun. Díky velmi intenzivní místní a osobní znalosti se podařilo odcizené věci zajistit, kdy během několika dnů mohou majitelé očekávat jejich vrácení.
Podezřelý muž není pro policisty nováčkem, jeho předchozí trestnou činnost již řešil okresní soud. Zmíněný muž si minulý pátek převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. Teď již může v brzké době očekávat soudní řízení.
8. září 2025