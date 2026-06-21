Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádeže
Mladík má za posledních pár týdnů na svědomí nejméně pět případů.
Českobudějovičtí policisté ze sídliště Máj vyšetřují opakované krádeže věcí z prodejen a zahrad rodinných domů v krajském městě. Důvodně podezřelý je 26letý mladík, který má za sebou již předchozí protiprávní jednání.
Nejprve pravděpodobně v první polovině května překonal oplocení rodinného domu, kde ze zahrady odcizil pánské horské jízdní kolo, na kterém posléze odjel. Po pár týdnech se opět zaměřil na jednostopé ekologické vozidlo, které „uvízlo v jeho rukách“.
Následně se přemístil do prodejen, kde kradl z prodejních regálů obuv, elektroniku, dražší parfémy a jiné drobné zboží. Celková způsobená škoda převýšila 33 700 korun.
Jeho pokračování v krádežích ukončili v tomto týdnu právě zmínění policisté, kdy ho zadrželi, převezli na oddělení a po výčtu všech předchozích skutku, mu předali sdělení podezření ze spáchání přečinů krádež. Případy jsou realizovány formou zkráceného přípravného řízení, kdy lze očekávat, že bude počátkem prvního prázdninového měsíce předvolán k soudci okresního soudu.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. června 2026