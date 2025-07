Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádeže

České Budějovice - Během tří týdnů má mladý muž na svědomí tři krádeže.

Během noci z pondělí na úterý zadrželi českobudějovičtí policisté z městského oddělení 34letého muže, který se pohyboval v garážích ubytovacích zařízení v centrální části krajského města. U sebe měl věci, které zjevně pocházeli z trestné činnosti, což se následně podařilo policistům prokázat. Zároveň zjistili, že má pravděpodobně na svědomí i jiné skutky z předchozích týdnů.

Uvedený měl od konce června do uvedené doby, nejméně ve třech případech vniknout do zaparkovaného osobního automobilu, kde zcizil elektroniku a oblečení. Dále v prodejně s oděvy zcizil košili a naposled opět vnikl do zaparkovaného vozu, kde odcizil mobilní telefon a jiné drobnosti. Celková způsobená škoda byla majiteli vyčíslena na bezmála 37 000 korun.

Včera odpoledne si z rukou policistů převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež. Případy jsou realizovány formou zkráceného přípravného řízení, kdy lze očekávat, že během dvou týdnů se o dalším potrestání rozhodne před soudcem okresního soudu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

23. července 2025

