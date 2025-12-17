Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Krádež zlata za miliony
Kriminalisté hledají pachatele, který ukradl z vitríny zlato za několik milionů.
Během několika sekund ukradl zatím neznámý pachatel dva investiční slitky zlata o váze 1 500 gramů v hodnotě přes 4,5 milionu korun. Krádež se stala v pondělí dopoledne v obchodě na Českomoravské ulici v Praze 9, kam muž přišel a kamenem rozbil skleněnou vitrínu. Z té si pak odnesl zmiňované slitky zlata.
Muže při krádeži a při odchodu z místa činu zachytily kamery a nyní se obracíme na veřejnost s žádostí o jeho identifikaci. Nemůžeme vyloučit, že se jedná o cizince, který mohl do České republiky přicestovat pouze za tímto účelem, proto prosíme, aby si záznamy prohlédli i ubytovatelé u kterých mohl mít pronajatý pokoj. Samozřejmě to tak ale být nemusí a může se jednat o kohokoliv. Jestli muže na záběrech někdo poznává, ať se obrátí ihned na linku 158.
Případ prověřujeme pro trestný čin krádež vloupáním, za což v případě dopadení a odsouzení pachateli hrozí až osm let vězení.
mjr. Jan Daněk
17.12.2025