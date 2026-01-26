Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Krádež Zazou se nepotvrdila
Došlo k porušení zákazu vyvezení plemenného hřebce.
Dne 4. března 2023 jsme přijali oznámení o krádeži plnokrevného plemenného hřebce jménem Zazou ze stáje v obci Krabčice, jenž byl na tzv. sankčním seznamu, který zakazoval prodej, převod nebo vývoz tohoto hřebce mimo Evropskou unii platný od roku 2015.
V souvislosti s touto událostí bylo ihned zahájeno pátrání a prověřování celého případu. Současně probíhaly úkony trestního řízení v rámci mezinárodní právní spolupráce konané podle zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, které byly provedeny ve státech Polské republiky, Spolkové republiky Německa, Bulharské, Rakouské a Francouzské republiky.
Na základě prověřovaných skutečností bylo možno učinit závěr, že v předmětné věci není dáno podezření z trestného činu krádeže, neboť bylo zjištěno, že k vyvezení hřebce došlo na základě sjednaných služeb a domluvy mezi majitelem a dalšími osobami. Tudíž věc byla vyhodnocena jako podezření ze spáchání přestupkového jednání podle zákona č. 69/2006 sb., o provádění mezinárodních sankcí, neboť došlo k porušení zákazu vyvezení hřebce mimo Evropskou unii.
Zazou byl s největší pravděpodobností převezen přes Polskou republiku pravděpodobně až do autonomní Čečenské republiky v Ruské federaci, ale s jistotou lze říct, že byl vyvezen mimo území EU.
Případ je nadále řešen v rámci příslušných správních postupů.
26. ledna 2026
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje