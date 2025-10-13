Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Krádež za necelý milion korun
Kriminalisté do druhého dne od oznámení sdělili obvinění dvojici mužů za hodnotnou krádež.
Lounští kriminalisté objasnili do druhého dne od oznámení případ krádeže vloupáním do skladovacích prostor několika společností na Žatecku.
Koncem září tou dobou neznámí pachatelé odcizili vybavení a pracovní nástroje v hodnotě necelého milionu korun. Netrvalo dlouho a operativa lounské služby kriminální policie a vyšetřování byla na stopě dvojici mužů, ke kterým vedly důkazy. Kriminalisté na základě předchozího souhlasu státního zástupce zadrželi na Mostecku pětadvacetiletého a dvaatřicetiletého muže. Jednoho se podařilo vypátrat v místě jeho bydliště a druhého na vlakovém nádraží. Domovní prohlídka hrála komisařce do karet a podezření se jen utvrdilo v souvislosti s nalezenými důkazy.
Po všech neodkladných úkonech bylo vyšetřovatelkou případu oběma mužům sděleno obvinění ze spáchání trestného činu krádeže. V případě uznání viny soudem jim hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Starší z nich čeká na rozsudek soudu ve vazební věznici.
13. října 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje