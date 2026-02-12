Policie České republiky  

Krádež vysokotlakého čističe rychle objasněna

Jičínští policisté v krátké době vypátrali pachatelku krádeže. 

Policisté z obvodního oddělení v Jičíně se od středy zabývají případem krádeže vysokotlakého čističe, k níž došlo téhož dne v ranních hodinách v jednom z obchodních domů v Jičíně. Neznámý pachatel měl využít neuzamčených dveří technické místnosti a odcizit zařízení v hodnotě 2 000 Kč.

Policisté ihned ve věci zahájili šetření. Na základě vyhodnocení kamerových záznamů a informací od zaměstnanců obchodního domu rychle zjistili, že za krádeží stojí 41letá žena, která pro policisty není žádná neznámá. Hlídka ji krátce poté nalezla na Valdštejnově náměstí v Jičíně.

Policisté dále zjistili, že žena vysokotlaký čistič odložila do křoví nedaleko místa krádeže, kde si ho zřejmě chtěla dočasně uschovat. Díky dobré práci policistů byl však čistič nalezen a vrácen majiteli. Žena však na čističi stihla způsobit škodu ve výši 200 Kč.

Policisté ženě sdělili podezření z krádeže. Žena se činu dopustila i přesto, že byla za obdobné jednání v posledních třech letech pravomocně odsouzena a brány věznice naposledy opustila na konci roku 2024. V případě prokázání viny ji hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

12. února 2026
por. Mgr. Martin Stránský

