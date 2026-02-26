Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Krádež v domě se škodou 22 milionů korun
Čtveřice zlodějů rekonstruovaný dům v Teplicích doslova vybílila.
Doslova do posledního kousku rozebrala čtveřice zlodějů pětipatrový dům v rekonstrukci v centru Teplic. Škoda se vyšplhala na rekordních 22 milionů korun. Tři muži a jedna žena se domluvili, že mužská část skupiny vleze přes otevřené okno v přízemí do neobydleného domu. Ten pečlivě prohledali a zjišťovali, co vše lze zpeněžit. První jim padli do oka měděné trubky a kabely. Ze zdí domů kabely vytrhali a demontovali trubky z topných těles. Takto se do domu vraceli po několik dní. Věci odváželi buď vozidlem, nebo ručně na kolečku do jejich garáže. Z domu si takto odvezli i 21 kusů zabalených topných těles, obklady, dlažbu, stavební materiál a ozdobné kameny. Dům tak doslova vybílili. Kovy prodali do sběrny a zbytek věcí nabízela žena na internetu k prodeji. Inzeráty s jemu známými věcmi, však uviděl dělník, který dům rekonstruoval. Policisté pak následným šetřením přišli na čtveřici podezřelých. Odcizením věcí vznikla škoda 7 milionů korun a poškození pětipatrového domu bylo vyčísleno na téměř 15 milionů korun. Všem čtyřem bylo sděleno obvinění z krádeže a poškození cizí věci.
26. února 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí