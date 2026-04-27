Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež u pískovny
Zloděj ukradl elektrický kabel za 100 000 korun.
Policisté z obvodního oddělení Suchdol nad Lužnicí přijali o víkendu oznámení o krádeži, ke které došlo někdy v době od pátku 24. dubna 13:30 hodiny do soboty 25. dubna 07:00 hodiny. Neznámý pachatel zamířil k jedné pískovně v katastru obce Cep. Několik metrů od příjezdové lesní cety odříznul a odcizil elektrický kabel od těžebního bagru v délce několik desítek metrů. Škoda, kterou krádeží tohoto měděného kabelu způsobil, dosáhla výše 100 000 korun. Pachateli v případe dopadení a prokázání viny hrozí za trestný čin krádeže trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. dubna 2026