Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež sta tisíc v mincích

Policisté pátrají po totožnosti muže podezřelého z krádeže finanční hotovosti ze zaparkovaného vozidla. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158. 

Dosud bezvýsledně pátrají pražští policisté po totožnosti muže, který dosud nezjištěným způsobem otevřel zaparkovanou Škodu Kodiaq na parkovišti v obchodním centru v Jinonicích. Následně celý vůz prohledal a odnesl si z něj hotovost ve výši bezmála sto čtyři tisíc korun. Necelé čtyři tisíce byly v bankovkách, zbytek pak muž odnesl v padesátikorunových mincích v plastové krabici.

Podezřelého velmi dobře zachytily bezpečnostní kamery, a tak známe jeho tvář. Pokud ho poznáváte nebo víte, kde se nachází, prosím, kontaktujte linku 158. Děkujeme. Případ se stal v polovině prosince minulého roku a je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu krádež.

por. Mgr. Jan Rybanský
14. duben 2026

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 