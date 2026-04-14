Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Krádež sta tisíc v mincích
Policisté pátrají po totožnosti muže podezřelého z krádeže finanční hotovosti ze zaparkovaného vozidla. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158.
Dosud bezvýsledně pátrají pražští policisté po totožnosti muže, který dosud nezjištěným způsobem otevřel zaparkovanou Škodu Kodiaq na parkovišti v obchodním centru v Jinonicích. Následně celý vůz prohledal a odnesl si z něj hotovost ve výši bezmála sto čtyři tisíc korun. Necelé čtyři tisíce byly v bankovkách, zbytek pak muž odnesl v padesátikorunových mincích v plastové krabici.
Podezřelého velmi dobře zachytily bezpečnostní kamery, a tak známe jeho tvář. Pokud ho poznáváte nebo víte, kde se nachází, prosím, kontaktujte linku 158. Děkujeme. Případ se stal v polovině prosince minulého roku a je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu krádež.
por. Mgr. Jan Rybanský
14. duben 2026