Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež šperků a hotovosti

Kriminalisté pracují na objasnění případu krádeže vloupáním do bytu, ze kterého si neznámá dvojice odnesla šperky a hotovost za dva miliony korun.

Případ se odehrál o víkendu z 22. března na 23. března v jednom z bytů ulici Zakšínská v Praze 9. Na záznamu z kamery umístěné uvnitř bytu proti vstupním dveřím je hned na začátku videa slyšet cvaknutí zámku a poté, co se dveře otevřou, vstupuje do bytu jedna ze dvou podezřelých osob. Následně se však vrací zpět a dveře přivírá. Dotyčný totiž zjistil, že je na zemi funkční kamera, nasazuje si proto roušku na obličej, opět vchází do bytu a kameru vypíná. Následně z bytu mizí hotovost, šperky a samozřejmě i kamera, to vše vše za dva miliony korun.

Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud muže poznáváte nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. Policisté samozřejmě pátrají i po druhé osobě, která stojí v záběru za mužem.

Případ je prověřován pro spáchání trestného činu krádež, za což v případě odsouzení hrozí dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský – 3. červen 2025

Související dokumenty videozáznam.MP4

Velikost souboru: 2,1 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem