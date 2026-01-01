Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež slunečních brýlí a jízdního kola policisté objasnili
Za krádeže už byl třicetiletý muž odsouzen.
Z přečinu krádež je podezřelý třicetiletý muž z Táborska. Policisté z obvodního oddělení Sezimovo Ústí mu v uplynulých dnech sdělili podezření a celý případ nadále šetří ve zkráceném přípravném řízení.
Mladý muž měl v prodejně s drogerií ve Volgogradské ulici v Táboře dne 21. května 2026, v průběhu provozní doby, odcizit z prodejního stojanu dvoje sluneční brýle značky Beeline.
Dále měl 25. května letošního roku v ranních hodinách odcizit z kolostavu, v ulici 9. května v Sezimově Ústí, uzamčené celoodpružené pánské jízdní kolo značky CANYON.
Celková škoda byla odhadnuta na téměř 57 tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že se uvedeného jednání měl dopustit i přesto, že byl soudem pro stejný přečin již odsouzen, hrozí mu nyní až tříletý trest odnětí svobody.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 2. června 2026