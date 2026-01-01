Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež slunečních brýlí a jízdního kola policisté objasnili

Za krádeže už byl třicetiletý muž odsouzen. 

Z přečinu krádež je podezřelý třicetiletý muž z Táborska. Policisté z obvodního oddělení Sezimovo Ústí mu v uplynulých dnech sdělili podezření a celý případ nadále šetří ve zkráceném přípravném řízení.

Mladý muž měl v prodejně s drogerií ve Volgogradské ulici v Táboře dne 21. května 2026, v průběhu provozní doby, odcizit z prodejního stojanu dvoje sluneční brýle značky Beeline.

Dále měl 25. května letošního roku v ranních hodinách odcizit z kolostavu, v ulici 9. května v Sezimově Ústí, uzamčené celoodpružené pánské jízdní kolo značky CANYON. 

Celková škoda byla odhadnuta na téměř 57 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že se uvedeného jednání měl dopustit i přesto, že byl soudem pro stejný přečin již odsouzen, hrozí mu nyní až tříletý trest odnětí svobody.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  2. června 2026 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 