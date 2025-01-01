Policie České republiky  

hl. m. Praha

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež sluchátek

Policisté pátrají po totožnosti dvojice mužů, kteří jsou podezřelí z krádeže sluchátek v hodnotě přesahující deset tisíc korun. Pokud muže znáte, kontaktujte prosím linku 158. 

Krádež sluchátek se odehrála 6. července v prodejně elektroniky v Radlické ulici v Praze 5. Nedlouho před patnáctou hodinou vstoupil do prodejny neznámý muž a zamířil si to rovnou k regálu s vystavenými sluchátky. Jedny z nich se mu zalíbily natolik, že z nich strhl jistící řemínek, schoval je do regálu mezi žehličky na vlasy a aniž by cokoli vzal, prodejnu opustil. Během chvíle se však do prodejny opět vrátil, ale už ne sám. Vzal si na pomoc parťáka a v jeho doprovodu zamířil přímo k regálu s žehličkami na vlasy, odkud vyndal schovaná sluchátka, které následně ukryl ke kumpánovi do batohu. Poté obchod bez zaplacení opustili.

Případ je prověřován pro spáchání trestného činu krádež, z které jsou oba muži podezřelí. Pokud je poznáváte nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158.

por. Mgr. Jan Rybanský 26. září 2025

fota podezřelých (1)

fota podezřelých (1) 

Detailní náhled

fota podezřelých (2)

fota podezřelých (2) 

Detailní náhled

fota podezřelých (3)

fota podezřelých (3) 

Detailní náhled

fota podezřelých (4)

fota podezřelých (4) 

Detailní náhled

Související dokumenty

