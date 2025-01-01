Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Krádež sluchátek
Policisté pátrají po totožnosti dvojice mužů, kteří jsou podezřelí z krádeže sluchátek v hodnotě přesahující deset tisíc korun. Pokud muže znáte, kontaktujte prosím linku 158.
Krádež sluchátek se odehrála 6. července v prodejně elektroniky v Radlické ulici v Praze 5. Nedlouho před patnáctou hodinou vstoupil do prodejny neznámý muž a zamířil si to rovnou k regálu s vystavenými sluchátky. Jedny z nich se mu zalíbily natolik, že z nich strhl jistící řemínek, schoval je do regálu mezi žehličky na vlasy a aniž by cokoli vzal, prodejnu opustil. Během chvíle se však do prodejny opět vrátil, ale už ne sám. Vzal si na pomoc parťáka a v jeho doprovodu zamířil přímo k regálu s žehličkami na vlasy, odkud vyndal schovaná sluchátka, které následně ukryl ke kumpánovi do batohu. Poté obchod bez zaplacení opustili.
Případ je prověřován pro spáchání trestného činu krádež, z které jsou oba muži podezřelí. Pokud je poznáváte nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158.
por. Mgr. Jan Rybanský 26. září 2025