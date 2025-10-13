Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež podkolejnic
Zloděj si přišel na více než 50 000 korun.
Policisté z obvodního oddělení Kaplice se aktuálně zabývají krádeží podkolejnic, ke které došlo v období od úterý 7. 10. 2025 od 22:00 hodin do pátku 10. 10. 2025 do 15:00 hodin.
Policisté na místě zjistili, že dosud neustanovený pachatel odcizil nezjištěným způsobem na 300 metrech tratě mezi obcemi Rybník a Omlenice na Českokrumlovsku podkolejnice o celkové hmotnosti nejméně 10 tun. Svým jednáním tak způsobil škodu převyšující 50 000 korun. Přesný počet odcizených podkolejnic je předmětem dalšího prověřování.
Kapličtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež a po pachateli nyní intenzivně pátrají. Z tohoto důvodu se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při objasnění výše uvedeného protiprávního jednání.
Pokud si někdo ve výše uvedené době všiml na trati mezi obcemi Rybník a Omlenice, konkrétně u železničního přejezdu nedaleko obce Bujanov na Českokrumlovsku, něčeho podezřelého, měl by se se svými poznatky neprodleně obrátit na kaplické policisty na telefonním čísle 974 232 720. Využít lze také linku tísňového volání 158.
Pachateli hrozí v případě dopadení a prokázání viny až dvouletý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Děkujeme za pomoc.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
13. října 2025