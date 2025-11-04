Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež pivních přepravek u strakonického pivovaru

Spolupráce policistů a městských strážníků přinesla rychlé dopadení podezřelých osob. 

V neděli 2. listopadu 2025 dopoledne přijali policisté oznámení o krádeži pivních přepravek u areálu místního pivovaru. Díky výborné spolupráci Policie ČR a Městské policie Strakonice se podařilou osobuy brzy zadržet.

Strážník městské policie prostřednictvím městského kamerového systému zaznamenal podezřelé chování muže. O jeho pohybu okamžitě informoval kolegy z obvodního oddělení Strakonice, kteří muže následně zadrželi.

Vyšetřováním bylo zjištěno, že vnikl do areálu pivovaru a z palety odcizil volně ložené prázdné přepravky na lahvové pivo. Muž se přitom protiprávního jednání nedopustil poprvé – v posledních třech letech byl již odsouzen rozsudkem Okresního soudu Strakonice za krádež. Přesto se nepoučil a nyní čelí podezření ze spáchání přečinu krádeže, přestože hodnota odcizených přepravek činila jen 200 korun.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
4. listopadu 2025

