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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež parfémů

Policisté pátrají po muži, který odcizil parfémy v prodejně v Praze 4. 

Kamery nainstalované v prodejně parfémů zachytily dosud neznámého muže, který se na začátku po vstupu do provozovny choval jako každý jiný zákazník. Nejdříve si prohlížel vystavené zboží a procházel uličkou kolem dalších zákazníků. Následně vzal z regálu jeden parfém, s kterým popošel pár metrů, cestou si ho prohlížel a poté jej místo zaplacení schoval do své tašky. Stejným způsobem ještě odcizil další tři velmi drahé parfémy, z nichž jedna značka pánské vůně stála přibližně jedenáct tisíc korun. Celkem tedy odcizil čtyři značkové parfémy v celkové hodnotě bezmála dvaadvacet tisíc korun.

Kamera nainstalovaná v obchodě zachytila celé počínání hledaného muže a také jeho obličej a velmi výrazné tetování na obou rukou a na zádech a zátylku hlavy. I přestože měl muž po celou dobu krádeže na hlavě čepici s kšiltem, domníváme se, že hledaného zcela určitě někdo pozná. Policisté v současné chvíli případ řeší pro podezření z trestného činu krádež, kdy v případě dopadení a odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody v délce až dvou let. Z jeho klidného až „profesionálního“ chování nelze vyloučit, že to není jeho první případ krádeže.

V této souvislosti bychom rádi požádali veřejnost o pomoc při jeho ztotožnění. V případě, že někdo poznává muže zachyceného na kamerovém záznamu, informace prosím předejte na kolegům na linku 158. Děkujeme za pomoc při pátrání.

mjr. Eva Kropáčová
10.7.2026

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