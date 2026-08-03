Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež nářadí

Pachatel se vloupal do rekreační chaty. 

Strakoničtí policisté přijali oznámení o možném vloupání do rekreační chaty v zahrádkářské kolonii Na Vinici pod Holým vrchem ve Strakonicích. Po příjezdu majitele chaty a policie na místo se vloupání potvrdilo.

Po řádění pachatele zůstaly uvnitř znečištěné prostory, rozházené věci a prázdná místa po odcizeném nářadí. Pachatel si odnesl mimo jiné sekery, pily, křovinořez, nabíjecí stanice a další vybavení. Majiteli způsobil škodu přibližně 26 000 korun. Majitel chatu nenavštěvuje pravidelně a chata byla delší dobu opuštěná. Podezřelého pohybu si všimli lidé ze zahrádkářské kolonie, kteří na událost upozornili.

Případem se intenzivně zabývají strakoničtí policisté.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
3. srpna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 