Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež nářadí
Pachatel se vloupal do rekreační chaty.
Strakoničtí policisté přijali oznámení o možném vloupání do rekreační chaty v zahrádkářské kolonii Na Vinici pod Holým vrchem ve Strakonicích. Po příjezdu majitele chaty a policie na místo se vloupání potvrdilo.
Po řádění pachatele zůstaly uvnitř znečištěné prostory, rozházené věci a prázdná místa po odcizeném nářadí. Pachatel si odnesl mimo jiné sekery, pily, křovinořez, nabíjecí stanice a další vybavení. Majiteli způsobil škodu přibližně 26 000 korun. Majitel chatu nenavštěvuje pravidelně a chata byla delší dobu opuštěná. Podezřelého pohybu si všimli lidé ze zahrádkářské kolonie, kteří na událost upozornili.
Případem se intenzivně zabývají strakoničtí policisté.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
3. srpna 2026