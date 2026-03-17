Krádež nakonec krádeží nebyla
Policisté v Mohelnici řešili odcizené zahradní sety, pravda byla ale nakonec jiná.
Tak trochu kuriózním případem se zabývají policisté z oddělení v Mohelnici. Minulý týden jsme na linku 158 přijali oznámení o krádeži 9 ks zahradních setů z pozemku s kioskem nedaleko fotbalového hřiště na ulici 1. máje v Mohelnici v hodnotě 33 000 Kč. Přivolaní policisté provedli ohledání místa a zjistili další okolnosti, že na volně přístupné místo přijelo vozidlo s přívěsným vozíkem, na který byly sety naloženy a odvezeny neznámo kam. V dané věci začalo šetření, během kterého se záhy zjistilo, že došlo k nedorozumění a že vlastně ke krádeži nedošlo a nebyl v tom žádný úmysl. Muži, kteří sety odvezli, byli předem domluveni se zástupcem jisté společnosti, že si je mohou odvézt a používat dál pro vlastní potřebu. Bohužel se ale stalo to, že si spletli místo a naložili a odvezli zahradní sety, které byly ve vlastnictví místního fotbalového klubu. Sety, které si měli odvézt, se totiž nacházely asi o 100 m dál u bývalé restaurace Sport. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Fotbalovému klubu byly sety vráceny a původně podezřelí muži si odvezli ty správné předem domluvené sety.
por. Mgr. Miluše Zajícová
17. března 2026