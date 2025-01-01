Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež nafty a granulí pro psy

Škoda byla odhadnuta na více než 40 tisíc korun. 

Soběslavští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a pátrají po pachateli, který v nočních hodinách z 22. na 23. prosince 2025, v katastru obce Komárov, odcizil, po překonání víčka nádrže nákladního vozidla značky MAN, zhruba 300 litrů motorové nafty. Následně z nezajištěného návěsu odcizil 16 pytlů granulí pro psy. Škoda byla odhadnuta na více než 40 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                        tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                23. prosince 2025     

