Krádež nafty a granulí pro psy
Soběslavští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a pátrají po pachateli, který v nočních hodinách z 22. na 23. prosince 2025, v katastru obce Komárov, odcizil, po překonání víčka nádrže nákladního vozidla značky MAN, zhruba 300 litrů motorové nafty. Následně z nezajištěného návěsu odcizil 16 pytlů granulí pro psy. Škoda byla odhadnuta na více než 40 tisíc korun.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 23. prosince 2025