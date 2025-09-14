Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež Mustangu
Pachatel si přisvojil legendární Jawu s typickou úzkou nádrží.
Policisté z největšího jihočeského obvodního oddělení, České Budějovice – město, od sobotního odpoledne řeší krádež malého motocyklu v místní části Rožnov. Zatím neznámý pachatel dne 13. září 2025 v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. z volně přístupného přístřešku na motorová vozidla před domem na adrese Malebná 7 v Českých Budějovicích, odcizil motocykl tovární značky JAWA 50-23 MUSTANG, rz SV06828, rok výroby 1981, červené barvy, s lehce poškrábanou palivovou nádrží.
Policisté žádají případné svědky popsané události, či osoby, které v této ulici disponují kamerovým záznamem, aby je kontaktovali na obvodním oddělení v ulici 28. října 1, České Budějovice, telefon 974 226 700 nebo na lince tísňového volání 158.
Děkujeme.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
14. září 2025