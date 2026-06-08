Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Krádež kola ze zahrady
Nepoznáte muže, který si odnesl silniční kolo z cizí zahrady v Radotíně? Pokud ano, kontaktujte linku 158.
Pražští policisté dosud bezvýsledně pátrají po totožnosti muže, který si kolem půl šesté ráno přišel do cizí zahrady pro jízdní kolo. Využil situace, kdy majitel neuzamkl vstupní branku na svůj pozemek, vnikl dovnitř a během chvilky si jízdní kolo odvezl. Celou událost zachytily bezpečnostní kamery. Záznamy bohužel nejsou stoprocentní, přesto se domníváme, že by mohl být podezřelý poznán. Proto se touto cestou obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud muže poznáváte, kontaktujte prosím linku 158.
Případ se škodou necelých osm tisíc korun se stal 9. května a je prověřován pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. V případě odsouzení hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Jan Rybanský
8. červen 2026