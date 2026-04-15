Krádež koblih neprošla bez povšimnutí
Podezřelý se pod tíhou důkazů jaroměřským policistům doznal.
Krádež padesáti koblih určených dětem na masopustní průvod může na první pohled působit úsměvně, v širším kontextu však šlo o další dílek mozaiky rozsáhlejší trestné činnosti.
V rámci zkráceného přípravného řízení policisté sdělili podezření 33letému muži, který měl od začátku letošního roku páchat pokračující přečin krádeže vloupáním. Případ se zpočátku jevil jako soubor nesouvisejících oznámení, pečlivým vyhodnocováním všech okolností se však podařilo jednotlivé skutky propojit a celou věc objasnit.
V jednom z případů se muž měl zaměřit na kůlnu v ulici Růžová, kde došlo k nejcitelnějšímu zásahu. Zde bylo odcizeno rozsáhlé technické vybavení, mimo jiné motorové pily, úhlové brusky a kompletní sady nářadí. Celková škoda se v tomto případě vyšplhala na bezmála 29 tisíc korun.
Zloděj se však neomezil pouze na techniku a nářadí. V únoru letošního roku se měl vloupat také do zásobovacích prostor, odkud měl odcizit 50 kusů čerstvých koblih připravených pro děti na tradiční masopustní průvod. Tento neobvyklý „úlovek“ neunikl pozornosti policistů a stal se jedním z důležitých momentů, které je při pátrání nasměrovaly správným směrem. I tento skutek je nyní součástí sdělení podezření.
Policisté z Jaroměře měli podezřelého již delší dobu v hledáčku. Díky důsledné práci, kvalitně provedeným výslechům a vyhodnocení získaných informací se jim podařilo případ posunout do fáze sdělení podezření. Po vyhodnocení všech poznatků, propojení jednotlivých okolností a konfrontaci s nashromážděnými důkazy se muž ke všem skutkům doznal, včetně pokusu o vloupání do garáže v ulici Havlíčkova.
Policistům se tak podařilo objasnit sérii krádeží vloupáním spáchaných od začátku letošního roku v Jaroměři, jednotlivé případy propojit a uzavřít je do jednoho celku. Podezřelý svou vinu uznal, nad svým jednáním vyjádřil lítost a uvedl, že se snaží změnit svůj životní směr. V současné době pracuje jako dělník a deklaruje snahu vést řádný život.
Za přečin krádeže vloupáním mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Karolína Macháčková
15.4.2026