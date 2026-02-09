Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež jízdního kola
Krádež se stala během několika měsíců.
Strakoničtí policisté pátrají po horském jízdním kole značky Trek, model Merlin 7 Gen 3 Keswick, tmavě zelené barvy. Kolo bylo zajištěno klasickým cyklistickým zámkem ke stojanu v kolárně domu v ulici Obránců míru ve Strakonicích. Majitel uvedl, že ke krádeži došlo v období od 15. října 2025 do 6. února 2026. Způsobená škoda byla vyčíslena na téměř 27 000 korun.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
9. února 2026