Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež hotovosti z vozidla

Policisté pátrají po muži, který na kole objížděl zaparkovaná vozidla a zkoušel se dostat dovnitř. Z jednoho odcizil bezmála sto šedesát tisíc korun. 

Poškozený 23. července zaparkoval svůj luxusní vůz v ulici U Obecního domu v Praze 1 a v noci mu ho neznámý muž na kole vykradl. Cyklista jezdil po ulici kolem zaparkovaných aut a v několika případech zkoušel, zda - li nejsou otevřená, nebo se na sedačkách nenachází pro něj něco zajímavého. Vykradený vůz bohužel uzamčen řádně nebyl, a tak se zloděj snadno dostal dovnitř. Otevřel přihrádku u spolujezdce a z ní odcizil hotovost ve výši šesti a půl tisíce eur. Ihned poté nasedl zpět na kolo a zmizel v nedalekých ulicích. 

Policisté z místního oddělení Benediktská zajistili kamerové záznamy, na kterých je počínání neznámého muže velmi dobře zachyceno a jelikož se jim ho do současné chvíle nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže na kamerových záznamech poznáváte, nebo máte jakékoliv informace o jeho pohybu, volejte prosím linku 158. 

Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádež, za což mu v případě dopadení a odsouzení, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. 

por. Richard Hrdina
8. srpna 2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 