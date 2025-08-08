Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Krádež hotovosti z vozidla
Policisté pátrají po muži, který na kole objížděl zaparkovaná vozidla a zkoušel se dostat dovnitř. Z jednoho odcizil bezmála sto šedesát tisíc korun.
Poškozený 23. července zaparkoval svůj luxusní vůz v ulici U Obecního domu v Praze 1 a v noci mu ho neznámý muž na kole vykradl. Cyklista jezdil po ulici kolem zaparkovaných aut a v několika případech zkoušel, zda - li nejsou otevřená, nebo se na sedačkách nenachází pro něj něco zajímavého. Vykradený vůz bohužel uzamčen řádně nebyl, a tak se zloděj snadno dostal dovnitř. Otevřel přihrádku u spolujezdce a z ní odcizil hotovost ve výši šesti a půl tisíce eur. Ihned poté nasedl zpět na kolo a zmizel v nedalekých ulicích.
Policisté z místního oddělení Benediktská zajistili kamerové záznamy, na kterých je počínání neznámého muže velmi dobře zachyceno a jelikož se jim ho do současné chvíle nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže na kamerových záznamech poznáváte, nebo máte jakékoliv informace o jeho pohybu, volejte prosím linku 158.
Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádež, za což mu v případě dopadení a odsouzení, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
8. srpna 2025