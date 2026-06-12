Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež elektrokola
Podezřelý si cyklojízdu moc dlouho neužil. Teď budě čekat na soudní řízení.
Případ krádeže pánského elektrokola objasnili v těchto dnech policisté z Nové Bystřice. Podle veškerých zjištěných skutečností měl 55letý muž v druhé polovině dubna letošního roku ze sklepních prostorů odcizit elektrokolo značky Agogs v hodnotě přesahující 22 000 korun. To po krádeži naložil do osobní vozidla, s který odjel do Jindřichova Hradce.
Policisté díky velmi dobré místní a osobní znalosti podezřelého vypátrali a zároveň zajistili odcizené kolo, které po administrativních úkonech předali zpět majiteli. „Krátkodobý cyklista“ si počátkem tohoto týdne převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež, kdy případ je realizován formou zkráceného přípravného řízení a za dva týdny tedy může očekávat předvolání k soudnímu řízení.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. června 2026