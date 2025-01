Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krádež člunů a paddelboardů objasněna

TEPLICKO - Během pěti krádeží napáchána škoda za 150 tisíc korun.

Zloděje, který krádežemi v různých objektech napáchal škodu přes 150 tisíc korun, se podařilo dopadnout teplickým policistům. Počínání 28letého zloděje z Dubí začalo na konci září, kdy se vloupal do rekreační chaty v Krupce. Odsud si odnesl především elektroniku jako mikrovlnku, varnou konvici, vaflovač, rádio, vařič a další věci za téměř 30 tisíc korun. O týden později přijel svým vozidlem do obce Oldřichov a zde „vysál“ z nákladního vozidla, zaparkovaného na oploceném pozemku 4 kanystry celkem tedy 100 litrů motorové nafty. Na třetí krádež v Sobědruhách si vzal pomocníka a z hrubé stavby domu odcizili po vzájemné domluvě propanbutanové lahve, alu disky, vysavač, pilu a další stavební nářadí. Majiteli vznikla škoda 30 tisíc korun. Další dvě krádeže již spáchal opět sám. U jezera Barbora z půjčovny lodí odcizil 3 čluny, 3 paddleboardy, varnou desku a klimatizační jednotku. Poslední krádež se stala 10. prosince v Dubí, kde si odnesl ze skladištní haly dětské elektrické auto. To již mu však byli policisté na stopě a druhý den došlo k jeho zadržení. Část odcizených věcí byla nalezena a vrácena zpět majitelům. Oběma zlodějům bylo následně sděleno obvinění z krádeže. Hlavnímu strůjci nyní hrozí vzhledem k velké škodě až 5letý trest odnětí svobody.

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

3. ledna 2025

