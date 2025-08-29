Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádež bronzové plastiky z městského hřbitova

Pátráme po zloději uměleckého díla. 

Královéhradečtí policisté se zabývají případem krádeže bronzové plastiky, ke které došlo v blíže nezjištěné době mezi 1. červencem a 24. srpnem 2025 na městském hřbitově Pouchov v Hradci Králové.

Doposud neznámý pachatel zde za užití násilí odcizil bronzovou plastiku muže o výšce 40 cm, která byla součástí hrobu. Plastika byla vytvořena akademickým sochařem v roce 2022 a její hodnota činí téměř 30 tisíc korun.

V případě dopadení a pravomocného odsouzení hrozí pachateli za toto protiprávní jednání trest odnětí svobody až na dva roky.

Tímto žádáme občany o součinnost. Pokud má někdo jakékoliv informace, které by mohly vést k objasnění případu, nebo ví, kde se odcizená plastika nachází, nechť se obrátí na linku 158 nebo kontaktuje obvodní oddělení Policie ČR Hradec Králové 2 na telefonním čísle: 974 527 661.

por. Bc. Martina Jandová
29.8.2025

