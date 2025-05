Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Kradený notebook nabídl k prodeji kriminalistovi v civilu

Jednatřicetiletý muž odcizil poškozené tašku s notebookem, sluchátky a platebními kartami a kradené věci pak nabízel na ulici k prodeji. K jeho smůle je nabídl kriminalistovi v civilu.

V polovině května využil neznámý muž chvilkové nepozornosti poškozené a v ulici Opletalova jí odcizil tašku s notebookem a dalšími cennostmi. Ihned poté zamířil do několika obchodů, kde použil platební kartu k zaplacení. Kradený notebook a sluchátka se rozhodl ihned prodat, a tak vše umístil do papírové tašky a začal to nabízet lidem na ulici. K jeho smůle však oslovil kriminalistu v civilu, kterému byl hned jasný původ nabízeného zboží, a tak se muži prokázal a chtěl s ním věc ihned řešit. Ten však na nic nečekal a okamžitě se dal před kriminalistou na útěk. Po celou dobu na utíkajícího muže policista křičel zákonné výzvy, což uslyšel náhodný kolemjdoucí, který perfektně zareagoval, přeběhl ulici Vodičkova a zahradil prchajícímu muži cestu. Následně byl podezřelý kriminalistou za použití donucovacích prostředků zpacifikován a omezen na osobní svobodě. Policisté, kteří okamžitě dorazili na místo provedli lustraci a zjistili, že se jedná o jednatřicetiletého cizince. Ten byl poté převezen na policejní služebnu a je podezřelý ze spáchání trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu v případě odsouzení, hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 28. května 2025

Související dokumenty Zadržení podezřelého.mp4

Velikost souboru: 70,6 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem