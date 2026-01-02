Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Kradené auto i s podezřelým našli během pár hodin
Rychlá spolupráce s kolegy z Trutnovska, policejní instinkt a trocha štěstí vedlo k rychlému vypátrání kradeného vozidla a vzápětí i podezřelého muže.
Případ odstartoval v úterý 30. prosince odpoledne na Trutnovsku u jedné z tamních čerpacích stanic. Řidič osobního vozidla značky Audi vyběhl do prodejny benzíky, přičemž ponechal svůj vůz nastartovaný s klíčky v zapalování. Této situace okamžitě využil kolemjdoucí muž, usedl za volat a z místa odjel. Událostí se okamžitě začali zabývat trutnovští policisté, kteří svým kolegům i do jiných krajů rozeslali nejen informaci o krádeži vozidla, ale i fotografii podezřelého muže.
Díky tomu se policistům z pohotovostního a eskortního oddělení v Pardubicích během několika málo hodin vypátrat prázdné vozidlo, které nenechavec zaparkoval v ulici Na Třísle. Tím ale pátrání nekončilo. Jen o chvíli později pak jiná hlídka ze stejného oddělení projížděla kolem nákupního centra, kde si v dálce všimla muže odpovídajícího popisu podezřelého. Ten se nejprve snažil policistům zapírat, nakonec je ale sám dovedl zpět ke kradenému vozidlu, které během jízdy stihl také odřít.
Policisté 39letého muže zadrželi a předali kolegům z Královéhradeckého kraje, kteří ho obvinili ze spáchání trestného činu krádež a neoprávněné užívání cizí věci. Navíc je možné, že se po prověření dalších okolností právní kvalifikace ještě rozšíří. Měl totiž pozitivní test na drogy a pravděpodobně i platný zákaz řízení.
por. Mgr. Iveta Kopecká
2. ledna 2026