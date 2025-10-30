Krácení povinných plateb se škodou 206 milionů Kč
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) realizovali dne 23. října 2025 úkony trestního řízení za účelem zajištění majetku v rámci případu s názvem Bohatýr.
Již v roce 2021 kriminalisté zahájili trestní stíhání pěti fyzických osob v souvislosti s krácením zálohy na dani z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění se škodou 8 milionů Kč, kdy tyto osoby zaměstnávaly na území ČR cizí státní příslušníky především z Ukrajiny, Moldavska a Rumunska, a to jak formou agenturního zaměstnání, tak i jako zaměstnavatelé. Zaměstnancům, kteří vykonávali pracovní činnost, byla vyplácena odměna za provedenou práci, avšak neměly být za ně odváděny pravidelné měsíční zákonné odvody v souladu s výší vyplacené mzdy. V průběhu vyšetřování bylo zajištěno značné množství dalších důkazních materiálů, což v konečném důsledku vedlo k navýšení celkové škody na částku přesahující 206 milionů Kč. Dále byla obviněna jedna osoba a pěti osobám (obviněným již v roce 2021) bylo rozšířeno trestní stíhání ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Současně byl v uvedené věci zajištěn majetek v objemu cca 120 milionů Kč.
Všechny osoby jsou stíhány na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným tresty odnětí svobody v délce od pěti do deseti let. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
30. října 2025