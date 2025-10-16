Krácení DPH se škodou 4,7 miliardy Kč
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těsné spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) realizovali dne 13. října 2025 úkony trestního řízení v rámci případu s názvem Záblesk. V dané věci se jedná o krácení daně z přidané hodnoty při obchodech s elektronikou se škodou, která podle dosavadního vyčíslení přesahuje 4,7 miliardy Kč.
Skupina podezřelých osob měla podle našich závěrů dlouhodobě dovážet elektroniku ze třetích zemí (zejména z USA, Spojených arabských emirátů a Hongkongu) na území EU prostřednictvím společností se sídlem v České republice. Tyto společnosti měly následně formálně deklarovat dodávky zboží v rámci EU firmám se sídly v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Ve skutečnosti však tyto zahraniční společnosti neměly vykonávat žádnou činnost, kdy zboží podle našich závěrů nepřevzaly ani za něj nezaplatily. Předmětná elektronika měla být dodávána jiným, dosud neustanoveným subjektům.
V rámci úkonů trestního řízení bylo provedeno 19 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Souběžně probíhaly obdobné úkony v Polsku ve spolupráci s EPPO Katowice a také na území Slovenska.
Došlo k zadržení 10 osob, z nichž 7 bylo obviněno ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Šest osob bylo dne 15. října 2025 vzato do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným tresty odnětí svobody v délce od pěti do deseti let.
V dané věci byl zajištěn majetek v objemu 42 milionů Kč.
Na případu s kriminalisty aktivně spolupracovalo Generální finanční ředitelství v rámci tzv. Daňové kobry a Finanční analytický úřad (FAÚ).
K věci můžeme uvést, že se jedná o případ s nejvyšší škodou (4,7 miliardy Kč) v historii NCOZ.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
16. října 2025