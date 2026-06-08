Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Kpt. Martin Hermann opět na stupních vítězů
Tentokrát uspěl v mezinárodním závodu karatistů.
Jihočeský policista kpt. Martin Hermann dal o sobě o uplynulém víkendu zase vědět. Před dvěma týdny jsme veřejnost informovali o mimořádném úspěchu tohoto skvělého všestranného sportovce, který spolu se svým kolegou uspěl na Mistrovství České republiky v Allkampf - Jitsu. Tento víkend Martin Hermann ukázal, že vyniká i v dalším sportu, kterým je karate.
Jihočeský svaz karate uspořádal v sobotu 6. června mezinárodní závod v karate Bohemia Cup. Akce se konala v Budvar Aréně a zúčastnilo se jí bezmála 500 reprezentantů z celkem 12 států. Kpt. Martin Hermann, instruktor služebních příprav jihočeského policejního ředitelství, byl členem kata týmu muži spolu s kpt. Davidem Šenkýřem, právníkem Hlavního velitelství Vojenské policie, a kpt. Martinem Slámou, instruktorem služebních příprav policie ČR ochranné služby Praha. Společně předvedli takřka bezchybný výkon a v silné konkurenci obsadili skvělé první místo. V této disciplíně se hodnotí především synchronizace všech členů týmu a samozřejmě technická bezchybnost zacvičené povinné sestavy složené z postojů, krytů, úderů a kopů.
Martin Herman dokázal uspět i v individuální kategorii kata muži Masters U60, kde vybojoval bronzovou medaili. V kategorii kata muži Masters U50 bodovali Martin Sláma, který tuto kategorii ovládl a David Šenkýř skončil na druhém místě hned za ním. Všichni policisté jsou členy Sportovního klubu policie České Budějovice. Kpt. Martin Hermann takto skvělým způsobem již řadu let reprezentuje nejen tento klub, ale celou jihočeskou policii. Je skvělým příkladem toho, jak lze skloubit náročnou práci policisty s mimořádnými sportovními úspěchy. Gratulujeme!
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
8. června 2026