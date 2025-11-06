Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Kouzelné autovrakoviště
Detektivové zadrželi dva muže, kteří beze stopy nechali na autovrakovišti zmizet několik odcizených vozidel.
Na konci loňského roku došlo v Praze 4 ke krádeži luxusního motorového vozidla. Práci kriminalistů z 8. oddělení Prahy I ztěžoval fakt, že k samotnému oznámení došlo až s velkým časovým odstupem, tudíž nebylo vůbec jednoduché zajistit jakoukoliv relevantní stopu. Rozsáhlou operativně pátrací činností získali několik poznatků, které je zavedly až do pražských Lipenců, kde na jednom z pozemků objevili nelegální autovrakoviště. Vyžádali si tak potřebná povolení a ve chvíli, kdy vstoupili na pozemek, tak tam z odcizeného vozu zbyl pouze motor s převodovkou. Pro detektivy pak už nebylo žádné překvapení, že když se rozhlédli důkladně kolem, tak nalezli stopy vedoucí k dalším odcizeným vozidlům. Celkem se jim prozatím podařilo autovrakoviště propojit s dalšími třemi případy krádeží, přičemž způsobená škoda majitelům již přesáhla jeden milion korun. V průběhu vyšetřování kriminalisté zjistili, že na pozemku se shromažďovala odcizená auta, která se následně rozřezala a rozprodávala se na náhradní díly. Po samotných pachatelích krádeží prozatím detektivové stále pátrají.
Kriminalisté obvinili dva šestačtyřicetileté muže z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, za což jim v případě odsouzení hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
6. listopadu 2025