Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Kouzelné autovrakoviště

Detektivové zadrželi dva muže, kteří beze stopy nechali na autovrakovišti zmizet několik odcizených vozidel. 

Na konci loňského roku došlo v Praze 4 ke krádeži luxusního motorového vozidla. Práci kriminalistů z 8. oddělení Prahy I ztěžoval fakt, že k samotnému oznámení došlo až s velkým časovým odstupem, tudíž nebylo vůbec jednoduché zajistit jakoukoliv relevantní stopu. Rozsáhlou operativně pátrací činností získali několik poznatků, které je zavedly až do pražských Lipenců, kde na jednom z pozemků objevili nelegální autovrakoviště. Vyžádali si tak potřebná povolení a ve chvíli, kdy vstoupili na pozemek, tak tam z odcizeného vozu zbyl pouze motor s převodovkou. Pro detektivy pak už nebylo žádné překvapení, že když se rozhlédli důkladně kolem, tak nalezli stopy vedoucí k dalším odcizeným vozidlům. Celkem se jim prozatím podařilo autovrakoviště propojit s dalšími třemi případy krádeží, přičemž způsobená škoda majitelům již přesáhla jeden milion korun. V průběhu vyšetřování kriminalisté zjistili, že na pozemku se shromažďovala odcizená auta, která se následně rozřezala a rozprodávala se na náhradní díly. Po samotných pachatelích krádeží prozatím detektivové stále pátrají. 

Kriminalisté obvinili dva šestačtyřicetileté muže z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, za což jim v případě odsouzení hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi. 

por. Richard Hrdina
6. listopadu 2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 