Kopem poslal značku na zem
Mladík se při cestě na hokej vyřádil na dopravní značce.
Trest odnětí svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitý trest hrozí 19letému muži za zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. V sobotu 25. října 2025 odpoledne mladík přijel s dalšími fanoušky do Prostějova na hokejové utkání mezi celky LHK Jestřábi Prostějov a Draci Šumperk. Muž při cestě na hokejový stadion poškodil svislou dopravní značku „Hlavní pozemní komunikace“ upravující přednost v jízdě na křižovatce ulic Svatoplukova a Jihoslovanská. Mladík do značky kopl, ta se vyvrátila, spadla na zem a přestala být viditelná pro účastníky silničního provozu. Tím ohrozil bezpečnost a plynulost silničního provozu.
27. října 2025