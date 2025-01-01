Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kontroly vytipovaných lokalit pokračují i během prázdnin
Akcí zaměřených na veřejný pořádek, ale i mládež, alkohol a drogy, proběhlo letos na Chomutovsku již přes dvě desítky.
Policisté z chomutovského územního odboru také v uplynulých dnech nadále pokračují v provádění intenzivnějších kontrol ve vytipovaných problémových lokalitách v Chomutově, Jirkově, Kadani či Klášterci nad Ohří. Tyto akce, jež jsou všeobecně zaměřeny na veřejný pořádek, alkohol, drogy, a mládež, provádíme převážně formou „pěšího“ výkonu služby, který zahrnuje mimo jiné kontroly barů, ubytoven, ale i veřejných prostranství.
Od začátku roku chomutovští policisté ve spolupráci s kolegy Mobilního dohledu cizinecké policie z Hradce Králové provedli dvě desítky podobných akcí. Do těch se aktivně zapojili i strážníci z městských policií v Chomutově, Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří. V některých případech byla využita také součinnost s pracovnicemi oddělení sociálně právní ochrany dítěte.
Během těchto kontrol policisté a strážníci řešili několik desítek přestupků souvisejících s narušením veřejného pořádku, s pobytem cizinců či zákazem podávání alkoholu osobám mladším než 18 let, ale i přestupků v oblasti silničního provozu, včetně několika řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Rovněž v následujícím období budou policisté v popsaných akcích pokračovat.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
Chomutov, 18. srpna 2025