Kontroly vytipovaných lokalit, objektů a vozidel
Policisté se při víkendové akci znovu zaměřili na vytipovaná veřejná místa, ale i ubytovny, bary a vozidla.
V sobotu 14. března uskutečnili policisté z chomutovského územního odboru ve spolupráci s policisty Mobilní jednotky ředitelství služby cizinecké policie kontrolní akci na území Chomutova a Jirkova. Akce probíhala v odpoledních a nočních hodinách a byla zaměřena na kontrolu ubytoven v problémových lokalitách, kontrolu barů a vytipovaných veřejných míst, ale i kontrolu řidičů vozidel. Policisté na zmíněných místech prováděli dohled nad veřejným pořádkem, v barech zjišťovali, zda mezi hosty nejsou osoby mladší než 18 let pod vlivem alkoholu nebo návykových látek a na ubytovnách je zajímalo zejména, zda tam pobývající cizinci mají v pořádku své doklady. Kromě toho hledali osoby v pátrání a kontrolovali dodržování dopravních předpisů ze strany řidičů.
Během akce policisté zkontrolovali více než dvě stovky osob a šedesát vozidel, řešili několik přestupků souvisejících s pobytem cizinců, vypátrali hledanou ženu, která byla v celostátním pátrání v souvislosti s trestnou činností a zjistili a vyřešili několik dopravních přestupků. Při jedné z kontrol vozidel odhalili řidiče, který byl podle provedeného testu pod vlivem pervitinu, a navíc neměl za volantem co dělat, neboť řidičský průkaz mu byl již v červnu loňského roku policisty zadržen kvůli odmítnutí podrobit se vyšetření ke zjištění ovlivnění návykovou látkou. Jednání tohoto muže oznámili k vyřešení příslušenému správnímu orgánu.
V podobných akcích, které se nám osvědčily i v minulosti, budeme i nadále pokračovat.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
20. března 2026