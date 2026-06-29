Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kontroly v den vysvědčení odhalily podnapilé
Zaměřeno na mladistvé
V mosteckých ulicích se v problémových lokalitách už delší dobu realizuje společná aktivita policistů a strážníků. Jinak tomu nebylo ani na konci uplynulého pracovního týdne v den, kdy se rozdávalo vysvědčení. To se obě složky opět setkaly, aby pokračovaly v úspěšné sérii opatření. To má hlavně zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek v ulicích. Policisté také plnili úkoly, které byly zakotveny v probíhajícím celorepublikovém bezpečnostním opatření. Páteční akce byla proto zaměřena zejména na porušení zákazu podávání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek mladistvým. S tím se pojí výčet několika možných přestupků nebo trestných činů.
Smíšené hlídky v pozdních odpoledních hodinách začaly kontrolovat vytipované zájmové lokality „Stovky,“ centrum okresního města včetně okolí, ale i další části. V těch pátraly po hledaných osobách, dohlížely na porušování občanského soužití a veřejného pořádku, zejména ale na užívání alkoholu mladistvými. S hlídkami se potkali i řidiči, kterým policisté kontrolovali technický stav vozidel nebo potřebné doklady.
Ve večerních hodinách se rozsáhlá akce přenesla i do restauračních zařízení, nekalých obchodů nebo do vytipovaných heren. Z tohoto důvodu se opatření zúčastnili i další orgány státní správy. Mimo policistů a strážníků, kterých bylo přes dvě desítky, se do akce připojili pracovníci České obchodní inspekce a Orgánu sociálně-právní ochrany dětí z mosteckého magistrátu. Všichni měli plné ruce práce, protože počet kontrolovaných osob se zastavil na čísle 157, vozidel bylo 5. Kontrolující navštívili 12 provozoven.
To, že se nikdo nenudil, ukázaly výsledky akce. Společnými silami se odhalilo 11 přestupků. Čtyři z nich byly vyřešeny příkazem na místě. Možná se slavil začátek prázdnin, protože v 6 případech odhalila kontrola podnapilé mladistvé osoby. V ulicích policisté narazili i na školou povinného nezletilce, který nadýchal téměř dvě promile.
Akce „přinesla ovoce“ i v podobě trestných činů. Ty byly odhaleny dva a to maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a druhým byl výtržnictví. Do hledáčku uniformovaných hlídek se dostaly i dvě vypátrané osoby v celostátním pátrání. Ti skončili všichni na služebnách.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
29. června 2026