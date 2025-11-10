Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kontroly ubytovacích zařízení na Hradecku
Tři desítky přestupků, zajištěno pět osob, jeden se před policisty schoval v posteli.
Včera v odpoledních hodinách se uskutečnila na Hradecku rozsáhlá bezpečnostní akce zaměřená na kontroly ubytoven a pobytového režimu cizinců. Akce se účastnili policisté z odboru cizinecké policie, pořádkové policie a psovod se služebním psem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Mobilní jednotkou Ředitelství služby cizinecké policie.Kontroly ubytoven
Policisté během akce provedli kontrolu 13 vytipovaných ubytovacích zařízení, kde bylo během osmi hodin zkontrolováno celkem 440 osob – z toho 350 cizinců a 90 občanů České republiky.
V rámci kontrol bylo zjištěno 27 přestupků na úseku zákona o pobytu cizinců na území ČR, které byly řešeny příkazem na místě.
Pět osob bylo zajištěno kvůli důvodnému podezření, že se nacházejí na území České republiky neoprávněně. Z těchto pěti osob zahájili ve dvou případech cizinečtí policisté správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států EU, v jednom případě byl cizinec zajištěn dle zákona o pobytu cizinců a umístěn do zařízení pro zajištění cizinců za účelem vycestování zpět do domovského státu. Tento muž, který neuměl česky se před policisty skrýval v úložném prostoru postele.
„Bezpečnostní akce tohoto typu jsou důležitým nástrojem pro kontrolu dodržování zákonných povinností cizinců na našem území. Zároveň slouží jako prevence proti nelegálnímu pobytu a s ním souvisejícím rizikovým jevům. V těchto pobytových kontrolách budeme i nadále pokračovat, a to v různých denních či nočních hodinách na území celého kraje,“ uvedl plukovník Dimitros Mucudis, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Jaké povinnosti mají cizinci? Zde naleznete často kladené otázky ohledně kontrol cizinců.
por. Bc. Martina Jandová
10.11.2025