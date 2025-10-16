Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Kontroly nejen na Florenci
Policisté zkontrolovali některé oblasti v Praze 8 a 9. Během pár hodin vypátrali 9 hledaných lidí.
Ve středu provedli policisté bezpečnostní akci zaměřenou na potírání pouliční kriminality, drogové trestné činnosti a kontrolu lokalit, kde se shromažďují problematické skupiny nezletilých a mladistvých. Opatření se soustředilo zejména na oblasti Prahy 8 a 9, včetně Florence.
Během akce bylo zkontrolováno 196 osob a 123 vozidel. Policisté vypátrali devět osob v celostátním pátrání a u dalších pěti zjistili přechovávání drog – konkrétně marihuany a pervitinu.
Mezi vypátranými na Florenci byl i „útěkář“ z diagnostického ústavu v Kutné Hoře. Tomu se evidentně zpátky nechtělo a ve svém útěku chtěl pokračovat. Před policisty vzal nohy na ramena a zkusil to. Jenže skoro padesátiletému kriminalistovi, který dřív sloužil u pohotovostní motorizované jednotky a je evidentně pořád v dobré kondici, tento šestnáctiletý mladík neměl šanci utéct. Jen pro zajímavost tento mladiství byl v minulosti již řešen pro trestný loupež a čtyři vloupání. Nyní ho také hledali kriminalisté ze Středočeského kraje.
mjr. Jan Daněk
